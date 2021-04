Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar n’est pas tranquille pour son avenir…

Publié le 29 avril 2021 à 5h45 par Th.B.

Bien que Neymar ait fait part de sa tranquillité en conférence de presse concernant sa prolongation de contrat, l’attaquant du PSG aurait vu son club fixée une deadline pour sa décision finale.

De passage en conférence de presse mardi, quelques jours après Leonardo, Neymar a suivi l’exemple montré par son directeur sportif. Face aux journalistes, le numéro 10 du PSG a affirmé qu’il y avait des discussions avec le Paris Saint-Germain concernant sa prolongation de contrat, mais que les deux parties n’étaient pas spécialement pressées. Sous contrat jusqu’en juin 2022, Neymar devrait cependant être vendu à l’intersaison si une officialisation n’intervenait pas dans les prochaines semaines. Et quoi qu’il en soit, Neymar serait dos au mur à présent.

Leonardo a fixé une date butoir à Neymar !