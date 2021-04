Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar n’a pas encore prolongé ? Tout s’expliquerait…

Publié le 29 avril 2021 à 5h30 par T.M.

Si tout semble acté pour la prolongation de Neymar, cela n’a pas encore été officialisé. Et pour cause…

« Tout est presque réglé. Vous savez, on est en discussion avec Paris... On n'est pas pressé. (...) Je me sens à l'aise. Je me sens vraiment très heureux ici au Paris Saint-Germain ». Ce mardi, à l’occasion de son passage devant les médias, Neymar a lâché une énorme annonce concernant son avenir au PSG et sa prolongation. Toutefois, ces annonces du Brésilien n’ont pas calmé la presse espagnole qui continue toujours d’annoncer Neymar au FC Barcelone. Tant que rien n’est officiel, la porte reste ouverte et elle pourrait rester encore un certain temps.

La demande du Barça !