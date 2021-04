Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone répond à Leonardo pour Lionel Messi !

Publié le 29 avril 2021 à 8h45 par Th.B.

Disposant pourtant d’une offre de contrat concrète du PSG, Lionel Messi temporiserait pour son avenir alors que de son côté, son père se serait déjà entretenu avec le président Joan Laporta. Une prolongation au FC Barcelone serait le souhait commun.

Dans le viseur du PSG, qui serait déjà passé à l’action dernièrement avec une offre de contrat de deux ans avec une troisième saison en option à en croire les informations de Marcelo Bechler, Lionel Messi semblerait privilégier de concrètes négociations avec le FC Barcelone avant d’étudier les autres offres à sa disposition. C’est du moins ce que La Cuatro a souligné mercredi. Lui qui est sous contrat jusqu’en juin prochain avec le Barça , Messi n’aurait la tête qu’à la fin de saison du FC Barcelone en ne prendrait une décision pour son avenir qu’à la fin de la saison comme il l’a fait savoir en interview en décembre dernier. Cependant, son père et représentant Jorge Messi serait déjà passé à l’action en coulisse. Ce qui ne devrait pas faire les affaires du PSG.

Une rencontre au sommet pour la prolongation de Messi au Barça !