Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Mbappé, Neymar… Leonardo peut se mettre à rêver !

Publié le 29 avril 2021 à 6h45 par Th.B.

Bien que les finances du PSG ne soient pas au mieux depuis le début de la pandémie du Covid-19, Leonardo pourrait attirer Lionel Messi ET conserver Kylian Mbappé selon Marcelo Bechler.

C’est l’une des grosses informations de la semaine, si ce n’est la plus importante. Selon Marcelo Bechler, journaliste de TNT Sports , le PSG aurait formulé une offre de contrat de deux ans avec une troisième année en option à Lionel Messi pour une arrivée gratuite cet été, moment où son engagement envers le FC Barcelone sera arrivé à expiration. À ce jour, aucune proposition concrète ne lui aurait été soumise à lui et à son entourage par la nouvelle direction du Barça . Le PSG frapperait à la porte et pourrait même aligner un trio d’attaque infernal avec Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar selon Marcelo Bechler.

« Le PSG est capable de faire une telle offre sans vendre Mbappé »