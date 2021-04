Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi à l'origine d'un coup de tonnerre pour l'avenir de Neymar ?

Publié le 29 avril 2021 à 8h15 par A.M.

Bien qu'il semble proche de prolonger son contrat au PSG, Neymar n'a toujours rien signé. Et selon la presse espagnole, le Brésilien attendrait la décision de Lionel Messi.

Mardi, au micro de RMC , Neymar se montrait résolument optimiste pour sa prolongation de contrat au PSG : « Tout est presque réglé. Vous savez, on est en discussion avec Paris... On n'est pas pressé. (...) Je me sens à l'aise. Je me sens vraiment très heureux ici au Paris Saint-Germain ». Toutefois, le Brésilien n'a toujours pas signé son nouveau bail à Paris et son contrat actuel court jusqu'en juin 2022. Par conséquent, la menace semble toujours planer concernant l'avenir du Brésilien au PSG.

Neymar attendrait des nouvelles de Messi pour prolonger