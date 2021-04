Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Varane poussé vers la sortie par l'un de ses partenaires ?

Publié le 29 avril 2021 à 12h00 par La rédaction

En fin de contrat en juin 2022, Raphaël Varane voit son avenir au Real Madrid être toujours aussi incertain. Les dirigeants madrilènes n’excluraient pas une vente dès cet été et leur décision pourrait être confortée par les dernières prestations d’Éder Militão.

L’avenir de Raphaël Varane au Real Madrid est toujours incertain. En fin de contrat en juin 2022, l’international tricolore n’a toujours pas trouvé d’accord autour d’une prolongation avec la direction madrilène. Ainsi, alors que l’ouverture du mercato estival approche à grands pas, Florentino Pérez n’exclurait pas l’hypothèse de vendre son défenseur à l’issue de la saison. Quelques clubs seraient déjà à l'affût, comme Manchester United, Chelsea ou encore le PSG. De plus, l’éclosion de quelques joueurs de Zinédine Zidane pourrait rendre ce départ plus facile que prévu au sein de la Casa Blanca .

Le Real Madrid envisage la solution Éder Militão