Mercato - PSG : Lionel Messi aurait deux grosses offres en main !

Alors que le PSG semblerait avoir dévoilé sa main avec une offre de contrat concrète au clan Lionel Messi, le FC Barcelone aurait également un projet en tête pour son capitaine au niveau de sa prolongation.

Le FC Barcelone semble être passé de spectateur à acteur. C’est du moins que laisse entendre la presse catalane ce jeudi. Mardi soir, Marcelo Bechler a lâché une bombe en dévoilant une proposition de contrat du PSG pour une durée de deux ans avec une année supplémentaire à Lionel Messi qui voit son engagement envers le FC Barcelone prendre fin à l’issue de la saison en cours. Mercredi, le Barça témoignait de l’offensive du PSG et réagissait de la sorte pour Mundo Deportivo. « Si Leo est le meilleur joueur du monde, qu’il arrive en fin de contrat et qu’il n’a pas encore prolongé, c’est normal qu’ils tentent. Ils ont de l’argent, ils veulent améliorer leur équipe et ils ont déjà annoncé que si Leo était sur le marché, ils seraient présents dans les discussions. Ils tentent et nous n’avons rien à dire. Du calme ».

Un contrat de deux ans en prévision au Barça ?