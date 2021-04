Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : PSG, Neymar... Laporta a déjà tout prévu pour Messi !

Publié le 29 avril 2021 à 1h30 par A.D.

Alors que le PSG aurait proposé un contrat à Lionel Messi, le Barça n'aurait pas encore bougé ses pions pour prolonger son numéro 10 et capitaine. Toutefois, Joan Laporta n'envisagerait rien d'autre qu'un renouvellement pour Lionel Messi. Et le nouveau président du FC Barcelone pourrait se servir de Neymar pour obtenir gain de cause.

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi est partagé entre une prolongation et un départ libre. Conscient de la situation de La Pulga , le PSG serait passé à l'action selon Marcelo Bechler. Comme l'a indiqué le journaliste brésilien sur TNT Sports ce mercredi, Leonardo aurait proposé un contrat de deux années, plus une en option à Lionel Messi. Et alors qu'il n'aurait pas encore bougé ses pions pour son capitaine, le Barça compterait sur Neymar pour le prolonger.

Neymar, la clé pour prolonger Lionel Messi ?