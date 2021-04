Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Barcelone, PSG... Laporta est sous pression pour Neymar !

Publié le 29 avril 2021 à 1h00 par A.D.

Malgré l'accord trouvé entre le PSG et le clan Neymar, le Barça voudrait toujours rapatrier la star brésilienne. Pour rafler la mise, Joan Laporta serait dans l'obligation de frapper cet été. Et pour mettre toutes les chances de son côté, le nouveau président du Barça pourrait tenter d'inclure un ou plusieurs joueurs dans la transaction.

Engagé jusqu'au 30 juin 2022 avec le PSG, Neymar a trouvé un accord final avec sa direction. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les deux parties ont trouvé un terrain d'entente pour un renouvellement de quatre saisons, plus une en option. Alors que le coronavirus a provoqué une énorme crise, Neymar ne sera pas augmenté, et percevra toujours 30M€ nets annuels, mais une série de bonus XXL ont été négociés, et notamment en cas de sacre en Ligue des Champions et de Ballon d'Or remporté. Malgré cet accord entre le PSG et Neymar, le Barça ne serait pas totalement hors jeu sur ce dossier. Toutefois, la brèche serait très fine.

C'est maintenant ou jamais pour le Barça