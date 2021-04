Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’ultimatum est posé pour ce gardien ciblé par Longoria !

Publié le 29 avril 2021 à 11h10 par T.M.

A la recherche d’un gardien pour cet été, l’OM aurait notamment coché le nom d’Alexander Nübel. Et concernant son avenir, le portier du Bayern Munich aurait d’ailleurs été très clair.

Ce mercredi, en conférence de presse, Pablo Longoria a confirmé l’un de ses grands objectifs pour le mercato estival : trouver un gardien. « Notre intention est de chercher un autre gardien sur le marché », a fait savoir le président de l’OM. En effet, sur la Canebière, on cherche d’ores et déjà à préparer la succession de Steve Mandanda, pourtant sous contrat jusqu’en 2024. Le gardien de demain est donc recherché à l’OM et reste maintenant à le trouver. Mais Longoria ne manquerait pas d’idées et pour cela, il regarderait notamment en Allemagne. En effet, dernièrement, il était annoncé que le nom d’Alexander Nübel, actuelle doublure de Manuel Neuer au Bayern Munich, était coché.

Nübel veut jouer plus !