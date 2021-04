Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Steve Mandanda est prévenu pour la saison prochaine !

Publié le 29 avril 2021 à 5h00 par T.M.

Cette saison, Steve Mandanda est le gardien numéro 1 de l’OM. Un statut qui pourrait bien changer dans les mois à venir.

Après des moments plus compliqués, Steve Mandanda a retrouvé de sa superbe, sauvant à plusieurs reprises à l’OM. Des performances qui lui ont d’ailleurs permis de prolonger jusqu’en 2024 l’été dernier. Cependant, sur la Canebière, les choses ont bien changé et tandis que Pablo Longoria a remplacé Jacques-Henri Eyraud au poste de président, un nouveau projet va voir le jour. Un projet porté sur l’avenir et Mandanda n’incarne pas vraiment le futur, lui qui a 36 ans.

Un gardien est recherché à l’OM !