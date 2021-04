Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria compte sur un atout pour recruter cet été !

Publié le 28 avril 2021 à 21h10 par La rédaction

Bien que l'OM soit en difficulté financièrement, le club phocéen devra se renforcer la saison prochaine afin de remplir les objectifs qui seront fixés. Une qualification en Ligue Europa permettra au club de recruter plus facilement.

Après une première partie de saison compliquée, l’OM est désormais bien placé pour se qualifier pour une compétition européenne la saison prochaine. Pablo Longoria, le nouveau président marseillais, est bien placé pour savoir que les finances de son club ne sont pas infinies. C’est pour cela qu’il compte sur une qualification en Europe pour attirer de nouveaux joueurs.

Longoria compte sur la Ligue Europa