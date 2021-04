Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria ne lâche rien pour Arturo Vidal !

Publié le 29 avril 2021 à 8h30 par T.M.

Depuis la nomination de Jorge Sampaoli sur le banc de l’OM, le nom d’Arturo Vidal est évoqué sur la Canebière. Un intérêt qui serait bel et bien réel pour le milieu de terrain de l’Inter Milan.

Désormais, à l’OM, c’est Jorge Sampaoli qui est sur le banc de touche. Et alors que l’Argentin est arrivé en cours de saison, il devrait profiter du prochain mercato estival pour imposer sa patte et bâtir un groupe à son image. Pour cela, plusieurs joueurs, ne correspondant pas à ce qu’il recherche, devraient être poussés vers la sortie tandis que des recrues sont également attendues. Et pour renforcer l’OM, Sampaoli pourrait notamment se tourner vers des joueurs qu’il connait très bien. En ce sens, ces dernières semaines, il a été question à plusieurs d’un intérêt pour Arturo Vidal. A 33 ans, le milieu de terrain de l’Inter Milan avait évolué sous les ordres de l’Argentin quand celui-ci était sélectionneur du Chili.

Vidal dans les petits papiers !