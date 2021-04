Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une rude bataille attend Jorge Sampaoli pour Arturo Vidal…

Publié le 18 avril 2021 à 5h45 par Th.B.

Pour répondre aux demandes de Jorge Sampaoli, l’OM aurait initié les premiers contacts avec Arturo Vidal. Cependant, ce dossier pourrait déjà être voué à l’échec. Explications.

En marge du prochain mercato, Jorge Sampaoli devrait aiguiller par moments son nouveau président Pablo Longoria sur certaines pistes à concrétiser ou non. Et alors que le marché des transferts n’a même pas ouvert ses portes, le technicien argentin aimerait renouer les liens avec l’un de ses anciens joueurs qu’il a connu lors de son passage à la tête de la sélection chilienne. En effet, depuis quelques semaines désormais, nom d’Arturo Vidal est lié à l’OM, sous l’impulsion de Jorge Sampaoli. Le coach de l’Olympique de Marseille verrait cependant deux obstacles se dresser entre lui et Arturo Vidal.

L’OM et Flamengo en action, la tête qu’à l’Inter pour Vidal ?