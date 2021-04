Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vidal, la première star de Sampaoli ? La réponse !

Publié le 16 avril 2021 à 20h30 par A.C.

Arrivé sur le banc de l’Olympique de Marseille cet hiver, Jorge Sampaoli va affronter son premier mercato dans quelques semaines. Et il semble rêver d’un énorme coup...

Jorge Sampaoli est connu pour être un entraineur très exigeant. Tout comme son idole Marcelo Bielsa, il a besoin de profils précis pour appliquer à la lettre son idée du football. Et il ne semble pas vraiment les avoirs sous la main à l’Olympique de Marseille. C’est pour cela que l’été sera un tournant décisif pour l’OM de Sampaoli, qui pourrait apporter des gros changements dans l’équipe. Sa première recrue pourrait bien être Arturo Vidal, que Sampaoli a côtoyé en sélection chilienne par le passé. Le milieu de terrain semble en effet décevoir à l’Inter, où il a retrouvé Antonio Conte l’été dernier. « Sampaoli a parlé avec Arturo car il le veut à Marseille » a révélé le média chilien La Tercera . « C’est une option qui lui plait. Mais il faut savoir ce qui va se passer à l’Inter la saison prochaine ». Le contrat de Vidal avec l’Inter se termine en juin 2022, mais en Italie un départ dès cet été est de plus en plus évoqué...

Vidal, un rêve pas si impossible pour l’OM...

Ce vendredi, Tuttosport assure que l’Olympique de Marseille n’aurait pas oublié Arturo Vidal. D’après les informations du quotidien, le club phocéen aurait sondé l’agent du Chilien pour se renseigner au sujet d’un possible transfert. Mais l’OM ne serait pas seul sur le coup, puisque Tuttosport parle également de Flamengo, qui aurait également noué contact avec l’agent de Vidal. La Gazzetta dello Sport parle de son côté d’un Antonio Conte qui voudrait une Inter toujours plus italienne, ce qui pourrait couter sa place à Vidal. Peu convaincant, souvent blessé, le milieu de terrain pourrait faire de la place à un jeune espoir italien, avec un Stefano Sensi qui pourrait bien l’éclipser.

Mais beaucoup trop cher !