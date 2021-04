Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta a un rêve colossal avec Pep Guardiola !

Publié le 29 avril 2021 à 21h00 par B.C.

Alors que Ronald Koeman est parvenu à relancer le FC Barcelone et pourrait réaliser le doublé Coupe/Championnat dès cette saison, Joan Laporta cultiverait toujours l’espoir de rapatrier Pep Guardiola à l’avenir.

Nommé à la tête du FC Barcelone l’été dernier, Ronald Koeman a vécu une première année compliquée en Catalogne, devant gérer les envies d’ailleurs de Lionel Messi et le départ précipité de Josep Maria Bartomeu, remplacé par Joan Laporta. Un changement à la présidence qui n’arrange pas ses affaires, puisque le nouveau boss du FC Barcelone souhaite procéder à de nombreux changements au club, et le banc de touche ne fait pas exception. Les dernières prestations blaugrana donnent toutefois du sursis à Ronald Koeman, qui a noué une relation forte avec ses joueurs et peut encore espérer être sacré en Liga après une victoire en Coupe du Roi. Cependant, Joan Laporta aurait toujours un rêve…

Laporta ne perd pas de vue Guardiola