Mercato - PSG : Lionel Messi aurait déjà tout prévu pour son avenir !

Publié le 29 avril 2021 à 20h15 par Th.B.

Alors que son avenir de joueur demeure toujours flou pour la saison prochaine, Lionel Messi saurait déjà ce qu’il voudrait pour son après-carrière, à savoir un rôle de directeur de la section sportive du FC Barcelone.

Malgré les incessantes rumeurs envoyant Lionel Messi au PSG ou encore à Manchester City ces derniers mois, le FC Barcelone se trouverait en ballotage favorable pour rafler la mise dans la course à la signature de Lionel Messi. Un temps réticent à l’idée de prolonger son contrat au Barça , ayant même communiqué sa volonté de partir l’été dernier, le capitaine du club culé semblerait avoir revu sa position. Au point de prolonger ? À ce jour, un terrain d’entente pour un nouveau contrat serait plus probable qu’un départ au PSG ou ailleurs selon la presse ibérique. Et pour ce qui est de son après-carrière, Lionel Messi aurait déjà une idée précise.

Une reconversion en tant que directeur sportif du FC Barcelone ?