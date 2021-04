Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland, prolongation… Le Barça préparerait du lourd pour Messi !

Publié le 29 avril 2021 à 18h45 par Th.B.

Alors que le PSG aurait avancé ses pions pour tenter de faire venir Lionel Messi, le FC Barcelone ne resterait pas inactif et préparerait une méga opération grâce à laquelle Lionel Messi pourrait jouer aux côtés d’Erling Braut Haaland la saison prochaine au Barça.

En septembre dernier, lors de son passage sur le plateau du Canal Football Club , Leonardo avait reconnu avoir ouvert le dossier Lionel Messi à la fin du mois d’août, moment où le capitaine du FC Barcelone avait envoyé via un burofax sa volonté de quitter le club culé à ses anciens dirigeants. Finalement, Messi est resté au FC Barcelone et y honore sa dernière année de contrat. N’ayant toujours pas prolongé, l’Argentin suscite de vives interrogations dans les médias et le PSG semble avoir tenté de saisir cette opportunité en formulant une offre à son entourage pour un contrat de deux ans avec une troisième année supplémentaire en option. C’est en effet l’information que le journaliste Marcelo Bechler a communiqué mardi soir pour TNT Sports . Néanmoins, ce serait au FC Barcelone que Messi devrait signer un contrat.

Un méga contrat offert à Messi et une arrivée d’Haaland au Barça ?