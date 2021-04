Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Entre Neymar et Haaland, le Barça aurait enfin tranché !

Publié le 29 avril 2021 à 15h00 par Th.B.

Alors que Neymar et Haaland figureraient dans les petits papiers de l’administration du FC Barcelone, Joan Laporta aurait pris la décision de privilégier une signature du numéro 10 du PSG en raison d’Ansu Fati notamment. Explications.

Et si le feuilleton Neymar était totalement relancé ? Le 15 avril dernier, le10sport.com vous assurait qu’un accord avait été trouvé entre les dirigeants du PSG et le clan Neymar pour que son contrat qui court jusqu’en juin 2022 actuellement soit rallongé de quatre saisons avec une autre année en option. Cependant, le Brésilien n’aurait pas encore apposé sa signature sur le bail en question et attendrait patiemment la fin de la saison afin d’avoir la certitude que le FC Barcelone ne puisse pas lancer une offensive pour le faire revenir au sein de l’institution culé, club qu’il avait quitté en 2017 pour rejoindre le PSG. Et du côté de Barcelone, Neymar serait bel et bien la signature privilégiée pour le mercato estival.

Priorité à Neymar, Ansu Fati en attaquant de pointe