Mercato - PSG : Tous les feux sont au vert pour la succession de Florenzi !

Publié le 29 avril 2021 à 13h10 par Th.B.

Avec le flou régnant autour de l’avenir d’Alessandro Florenzi au PSG, la venue d’un nouveau latéral droit à l’intersaison serait une possibilité. Et Leonardo songerait à Hector Bellerin dont le départ d’Arsenal se préciserait.

Et si Alessandro Florenzi ne restait finalement pas au PSG ? Prêté pour l’intégralité de la saison par la Roma avec une option d’achat de 9M€, le latéral droit italien pourrait ne pas définitivement être transféré au Paris Saint-Germain. La cause ? Leonardo n’aurait pas encore tranché quant à la décision de s’aligner sur l’option d’achat en question ou non d’après Calciomercato.it. De quoi ouvrir de nouveau le dossier du latéral droit à l’instar de l’été dernier. Et pour mener à bien cette opération, le directeur sportif du PSG songerait à Hector Bellerin. En cas de départ de Florenzi, l’arrière latéral d’Arsenal serait son successeur selon le portail transalpin. Et la tendance se confirme.

Bellerin bientôt vendu par Arsenal qui chercherait son successeur