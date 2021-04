Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Jürgen Klopp pourrait jouer un sale tour à Leonardo !

Publié le 29 avril 2021 à 12h15 par La rédaction

L’avenir de Kylian Mbappé étant toujours incertain, Leonardo aurait commencé à se pencher sur quelques pistes pour assurer la succession de l’attaquant de 22 ans. Ainsi, Jadon Sancho figurerait sur la liste des dirigeants parisiens. Mais ils devront faire face à la concurrence de Liverpool qui a également désigné l’Anglais comme le remplaçant de Mohamed Salah.

Alors que l’ouverture du mercato estival approche de plus en plus, l’avenir de Kylian Mbappé est toujours incertain du côté du PSG. En fin de contrat en juin 2022, l’attaquant de 22 ans n’a toujours pas prolongé avec le club de la capitale. Et si aucun accord n’est trouvé, les Parisiens pourraient être contraint de vendre leur star pour éviter qu’il ne parte libre l’été prochain. Pour l’heure, Leonardo tente tout pour voir l’international tricolore étendre son bail avec le PSG mais il est conscient qu’un départ n’est pas à exclure. Ainsi, le directeur sportif brésilien se serait penché sur quelques pistes pour la succession de Kylian Mbappé. Et comme Le10Sport.com vous le révélait il y a quelques jours, Jadon Sancho figurerait sur la liste de Leonardo. Mais le PSG va devoir faire face à une grosse concurrence sur ce dossier.

Liverpool cible Sancho pour la succession de Salah