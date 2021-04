Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sait à quoi s’en tenir avec Lionel Messi !

Publié le 29 avril 2021 à 16h45 par H.G. mis à jour le 29 avril 2021 à 16h48

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Lionel Messi, le club de la capitale risque d’essuyer un échec dans le dossier de l’international argentin.

En fin de contrat le 30 juin prochain, l’avenir de Lionel Messi est l’objet de nombreuses spéculations. En effet, si le FC Barcelone aimerait le convaincre de parapher un nouveau contrat, le PSG agirait en coulisses afin de convaincre l’international argentin de rejoindre ses rangs librement. En ce sens, à en croire les informations dévoilées par Marcelo Bechler ce mardi, le club parisien aurait transmis une offre contractuelle à celui qu’on surnomme La Pulga pour un engagement de deux ans plus une année en option. Bref, autant dire que le PSG semble avoir décidé de passer la seconde dans le dossier Lionel Messi, mais il se pourrait que cet effort soit vain…

Lionel Messi voudrait rester au FC Barcelone !