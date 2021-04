Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La décision fracassante du Barça pour Haaland !

Publié le 29 avril 2021 à 16h00 par Th.B.

Bien qu’Erling Braut Haaland fasse office de priorité pour le FC Barcelone ces derniers temps, le Barça aurait se serait presque résigné voyant l’avenir du buteur du Borussia Dortmund se dessiner du côté de Manchester City.

Erling Braut Haaland devrait sans contestation possible être l’une des grosses attractions du prochain mercato estival et anime déjà le marché des transferts. En raison de sa cote très importante, Haaland fait constamment parler de lui sur et en dehors des terrains puisque son agent Mino Raiola semble être déterminé à le faire quitter le Borussia Dortmund cet été bien qu’il soit contractuellement lié au club de la Ruhr jusqu’en juin 2024. Mais quelle sera sa future destination ? L’insatiable attaquant du Borussia figurerait notamment sur les tablettes du FC Barcelone alors que Joan Laporta ferait de lui l’attaquant numéro un pour la saison prochaine. Cependant, le président du FC Barcelone se ferait une raison quant à la suite des opérations pour Haaland.

Le Barça perdrait espoir, direction City pour Haaland ?