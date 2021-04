Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les dés seraient déjà jetés pour Lionel Messi !

Publié le 29 avril 2021 à 14h30 par Th.B.

Semblant pourtant avoir formulé une offre au clan Lionel Messi selon Marcelo Bechler, le PSG serait susceptible de voir La Pulga lui faire faux bond. En effet, le capitaine blaugrana se rapprocherait dangereusement d’une prolongation de contrat au FC Barcelone.

Et si Lionel Messi n’était finalement qu’un doux rêve, se soldant perpétuellement par un échec voire une désillusion pour les propriétaires du PSG ? Et ce ne sont pas que de simples rumeurs étalées dans la presse. Comme Javier Pastore l’a confié mercredi à l’occasion d’un entretien accordé à As , QSI n’a cessé de tenter sa chance depuis son arrivée en 2011 pour le capitaine du FC Barcelone, en vain. « Au PSG, ils ont toujours voulu Messi, toutes les années. Mais ils ont toujours su que le dossier Messi est difficile et qu’il était difficile de le recruter. Mais ils l’ont toujours voulu. En riant, il m'ont demandé de le convaincre, comme avec Di Maria. J’ai dit à quel point c’était agréable de vivre à Paris, à quel point l’équipe était forte et à la fin, Angel a fini par arriver ». Cependant, la donne a changé depuis l’épisode du burofax en août dernier, moment où Messi a demandé à ses anciens dirigeants de le laisser quitter le Barça via l’activation de sa clause lui permettant de rompre son contrat. Au final, Messi a été contraint de rester et d’entrer dans l’ultime année de son contrat au FC Barcelone. Et en coulisse, le PSG aurait concrètement approché le clan Messi en formulant une offre juteuse selon Marcelo Bechler pour les deux prochaines années avec une autre en option. « Il me semble que le PSG est capable de faire une telle offre sans vendre Mbappé. Ils ont renouvelé Di Maria, Keylor Navas... s'ils ne vendent pas Mbappé et qu'ils sont tellement sûrs de pouvoir signer Messi... économiquement, ils disent que ce n’est pas atteignable ce qu'ils proposent, c'est quelque chose qui me frappe ». Voici le message que le journaliste de TNT Sports a fait passer sur les ondes de la Cadena SER ces derniers temps. Cependant, le FC Barcelone aurait déjà préparé sa contre-attaque.

Un plan XXL de Barcelone pour convaincre Messi de prolonger

Ce jeudi, Tv3 a assuré que l’avenir de Lionel Messi devrait s’écrire du côté du FC Barcelone et non du PSG. La semaine dernière, Joan Laporta se serait entretenu avec Jorge Messi, père et représentant de la légende vivante du Barça . L’entrevue aurait été cordiale et ce qui en serait ressortie est la volonté commune du comité de direction du club culé et du clan Messi de poursuivre leur collaboration longue de bientôt 21 ans. Pour convaincre Lionel Messi de prolonger son contrat au sein de l’institution catalane, le président Laporta lui permettrait d’étaler son salaire réduit à 50% sur de longues années en le laissant libre de quitter le Barça quand bon lui semblera pour vivre son rêve américain à l’Inter Miami, franchise de Major League Soccer de David Beckham. En outre, un rôle d’ambassadeur du club lui serait attribué et pour son après-carrière, un poste au sein même de l’organigramme du FC Barcelone. Ce qui plairait particulièrement à Messi qui serait à présent plus proche de prolonger au FC Barcelone que de partir se lancer un nouveau challenge ailleurs.

L’optimisme règnerait au Barça pour Messi