Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce témoignage fort sur l'avenir de Lionel Messi...

Publié le 29 avril 2021 à 12h10 par La rédaction

Alors que le PSG semble avoir pris la tête dans les négociations concernant le dossier Lionel Messi, Xavi a affirmé que l’Argentin n’avait pas l’air d’être heureux ces dernières années au FC Barcelone. De quoi donner un autre avantage au club de la capitale.

Le feuilleton Lionel Messi continue de prendre de l’ampleur à l’approche du mercato estival. En fin de contrat en juin prochain, l’Argentin n’a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone. Pourtant, ce n’est pas la volonté du club catalan qui manque, Joan Laporta ayant fait de l’extension du bail de la Pulga l’une des priorités des Blaugrana cet été. Ainsi, les plus grands noms européens, comme le PSG, se sont penchés sur le dossier, l’opportunité de recruter le sextuple Ballon d’Or gratuitement étant très alléchante. Le journaliste brésilien Marcelo Bechler a d’ailleurs révélé ce mardi soir que le club de la capitale était passé en tête dans les négociations, les Parisiens ayant déjà proposé un contrat de deux ans plus une année en option au numéro 10 du Barça . Et de nouvelles révélations pourraient donner un autre avantage à Leonardo et au PSG.

« Plusieurs fois cela m'a donné l'impression que Leo (Messi) n'était pas heureux sur le terrain »