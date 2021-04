Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait une grosse opportunité avec Cristiano Ronaldo !

Publié le 29 avril 2021 à 18h15 par Th.B.

Annoncé avec insistance du côté du PSG alors que l’avenir de Kylian Mbappé est notamment flou, Cristiano Ronaldo se poserait bien des questions quant à sa situation sportive à la Juventus d’après la presse italienne.

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo… Les noms des deux multiples lauréats du Ballon d’or sont régulièrement liés au PSG ces derniers temps, le premier étant en fin de contrat au FC Barcelone et l’autre semblant se poser des questions sur son avenir, à un an de l’expiration de son engagement envers la Juventus. En ce qui concerne la star de la Vieille Dame , elle serait prête à se lancer un nouveau challenge que ce soit au PSG ou à Manchester United selon Tuttosport.

Le doute persisterait pour l’avenir de Cristiano Ronaldo à la Juventus !