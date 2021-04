Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a du souci à se faire pour la succession de Mandanda !

Publié le 29 avril 2021 à 18h10 par T.M.

Pour l’après Mandanda, l’OM penserait notamment à Alexander Nübel. Toutefois, les Phocéens seraient loin d’être les seuls pour le portier du Bayern Munich.

Cet été, parmi les priorités de Pablo Longoria pour le recrutement de l’OM, on retrouve notamment celle de recruter un nouveau gardien. En effet, malgré Steve Mandanda, les Phocéens pensent à l’avenir et il faut ainsi trouver celui qui succèdera à terme au champion du monde. A l’OM, on s’activerait donc pour cela et différents noms auraient déjà été cochés. Et dans cette liste, on retrouverait notamment celui d’Alexander Nübel, qui commence à se lasser d’être dans l’ombre de Manuel Neuer au Bayern Munich.

De la concurrence pour l’OM !