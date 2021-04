Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les deux prochaines stars du projet McCourt déjà identifiées ?

Publié le 29 avril 2021 à 13h30 par G.d.S.S.

Alors que l’OM s’attend d’ores et déjà à un mercato estival 2021 très agité, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli travailleraient déjà sur plusieurs pistes de premier choix, avec notamment Arturo Vidal et Thiago Almada.

Malgré ses moyens financiers très limités, l’OM n’aura d’autre choix que de chercher à se renforcer à moindre prix lors du prochain mercato estival. Entre les joueurs arrivant en fin de contrat (Florian Thauvin, Jordan Amavi, Valère Germain), ceux annoncés sur le départ (Arkadiusz Milik, Boubacar Kamara) et les prêts avec option d’achat qui pourraient ne pas être levées (Michaël Cuisance, Oliver Ntcham, Leonardo Balerdi, Pol Lirola…), Pablo Longoria aura du pain sur la planche. D’ailleurs, le président de l’OM aurait déjà coché le nom de plusieurs profils dans le sens des arrivées….

Vidal, l’atout de Sampaoli

Depuis maintenant plusieurs semaines, un vif intérêt de l’OM est évoqué pour Arturo Vidal, dont le contrat court jusqu’en juin 2022 avec l’Inter Milan. Ancien protégé de Jorge Sampaoli en sélection du Chili, le milieu de terrain de 33 ans pourrait être poussé vers la sortie par le club nerazzurro en fin de saison, une situation dont aimerait bel et bien profiter l’OM comme l’a confirmé L’Equipe dans ses colonnes du jour. La question du salaire de Vidal pourrait poser problème à Pablo Longoria, le joueur de l’Inter touchant environ 650 000€ bruts par mois en Italie. Mais avec le possible départ de Boubacar Kamara, Sampaoli aura besoin d’un nouveau milieu de terrain défensif, même si Pablo Longoria a plutôt affiché mercredi en conférence de presse son envie de prolonger le minot marseillais : « On a parlé avec le clan Kamara. Il a dit qu’il était focalisé sur la fin de la saison. Après ça, on discutera. C’est toujours une question de parler. Personne ne sait ce qui nous attend. Ça va être un marché compliqué car il n’y a pas d’argent. Notre intention est de continuer à parler avec Bouba ». Reste donc à savoir si Arturo Vidal intégrera ou non le projet McCourt…

La pépite Almada ciblée par l’OM