Mercato - OM : Longoria intéressé par Thiago Almada ? La réponse !

Publié le 29 avril 2021 à 9h10 par T.M.

Ce mercredi, Pablo Longoria n’a rien voulu confirmer concernant Thiago Almada. Pourtant, l’intérêt de l’OM serait bel et bien réel pour le crack argentin.

Présent en conférence de presse ce mercredi, Pablo Longoria n’a pas échappé aux questions mercato. Evoquant les dossiers chauds de l’OM, le président phocéen a dû également répondre à la dernière rumeur, celle concernant l’intérêt pour Thiago Almada. Selon la presse argentine, l’OM serait sous le charme du crack de Vélez Sarsfield et une offre pourrait prochainement être formulée. Toutefois, concernant Almada, Longoria s’est voulu plutôt discret, assurant : « Je n’aime pas parler des noms tant que l’opération n’est pas faite. C’est normal que la presse sorte des noms ».

L’OM s’intéresse à Thiago Almada !