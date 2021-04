Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La solution trouvée pour le recrutement de Pablo Longoria ?

Publié le 29 avril 2021 à 10h10 par T.M.

A l’OM, un grand chamboulement pourrait être opéré cet été. Cependant, avec des finances réduites, cela devrait être compliqué. Mais Pablo Longoria pourrait bien avoir trouvé la solution.

« On travaille beaucoup pour se positionner sur les joueurs qui sont nos premiers choix. On va faire un mix entre joueurs expérimentés, qui peuvent surmonter la pression et des jeunes joueurs ». Ce mercredi, en conférence de presse, Pablo Longoria a annoncé la couleur pour le recrutement de l’OM et ses envies pour renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli. Entre joueurs expérimentés (Arturo Vidal) et pépites (Thiago Almada), les Phocéens sont donc ambitieux, mais pour cela, il faut de l’argent ce qu’ils n’ont pas forcément actuellement. Alors comment recruter ?

Des joueurs comme monnaie d’échange !