Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La piste Rabiot réactivée par Koeman ?

Publié le 29 avril 2021 à 20h00 par A.C.

Ronald Koeman semble multiplier les pistes pour renforcer le FC Barcelone la saison prochaine.

Le retour à la présidence de Joan Laporta semble avoir donné des ailes au FC Barcelone. Un tout nouveau projet est en chantier et, attendant la réponse finale de Lionel Messi, on semble avoir activé plusieurs pistes prestigieuses. La presse catalane a en effet parlé d’Erling Haaland, de Matthijs de Ligt ou encore de Nabil Fekir. A ceux-là il ne fait pas oublier Eric Garcia, dont le départ de Manchester City ne semble plus faire le moindre doute.

Le Barça serait en contact avec le clan Rabiot