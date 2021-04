Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone... Neymar aurait fait une énorme fleur à Laporta !

Publié le 28 avril 2021 à 22h15 par A.D.

Alors qu'il a déjà trouvé un accord final avec le PSG, Neymar laisserait une dernière chance au Barça. En effet, la star brésilienne aurait donné un sursis à Joan Laporta, qui aurait besoin de temps pour préparer son transfert.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2022, Neymar a déjà trouvé un accord final avec le PSG pour une prolongation. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo et le clan Neymar se sont entendus pour un renouvellement de quatre saisons, soit jusqu'au 30 juin 2026, plus une en option. Mais alors que Neymar n'a pas encore signé ce nouveau contrat, le Barça aurait encore l'occasion de se muer en trouble-fête.

Neymar accorde un sursis au Barça