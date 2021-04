Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta ne craint pas le PSG pour Messi !

Publié le 28 avril 2021 à 22h30 par La rédaction

Le feuilleton Lionel Messi n’est pas encore prêt de s’arrêter. Alors que le PSG aurait fait une offre à l’Argentin, le FC Barcelone, est confiant quant à la prolongation de son meilleur joueur.

C’est l’un des dossiers qui risque de faire le plus de bruit d’ici la fin de la saison. Et pour cause, Lionel Messi, qui arrive en fin de contrat en juin avec le FC Barcelone, n’a toujours pas prolongé. S’il se dit que le PSG a déjà tenté une approche, personne ne peut dire avec certitude où jouera la Pulga la saison prochaine. Surtout que ce dernier souhait quitter Barcelone l’été dernier.

Laporta très confiant pour Messi en coulisse ?