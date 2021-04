Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jorge Sampaoli annonce un plan pour recruter !

Publié le 29 avril 2021 à 22h10 par A.M.

Bien décidé à renforcer son effectif pour la saison prochaine, Jorge Sampaoli compte pour cela sur une qualification en Ligue Europa.

Présent en conférence de presse mercredi, Pablo Longoria en a profité pour assurer qu'il comptait renforcer l'effectif de l'OM notamment pour permettre à Jorge Sampaoli d'avoir les joueurs qu'il souhaite pour son projet : « Le vrai projet de Jorge va arriver la saison prochaine avec des nouveaux joueurs. C'est une saison d'adaptation, je ne veux pas parler de transition. Ma vision de Jorge est très positive, il a changé la dynamique, a donné de l'espoir et a donné beaucoup de confiance à tout le monde. Il vit le club, il est très intégré auprès des salariés ». Cependant, privé de moyens financiers et de Ligue des Champions, il va falloir se montrer rusé.

Sampaoli veut l'Europe pour réussir son mercato