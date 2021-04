Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria envoie un message fort à Sampaoli !

Publié le 28 avril 2021 à 20h10 par La rédaction

Depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc, l’OM tourne mieux et peut espérer l’Europe en fin de saison. Mais selon Pablo Longoria, tout ne fait que commencer avec l’entraîneur argentin.

Alors que la saison actuelle devenait compliquée pour l'OM, Pablo Longoria a remplacé Jacques-Henri Eyraud à la présidence, et Jorge Sampaoli a pris place sur le banc. Depuis son arrivée, Marseille enchaîne les bons résultats et est toujours en course pour se qualifier pour une compétition européenne la saison prochaine. Mais selon le nouveau président de l'OM, le vrai travail de Jorge Sampaoli débutera la saison prochaine.

« Je suis très content avec Sampaoli »