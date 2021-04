Foot - OM

OM - Polémique : Longoria en remet une couche sur les entraîneurs français !

Publié le 28 avril 2021 à 13h00 par La rédaction

Présent ce mercredi lors en conférence de presse, Pablo Longoria est revenu sur ses récents propos au sujet des entraîneurs français. Et le président de l'OM ne regrette rien malgré la polémique...

Mi-avril, le président de l'OM, Pablo Longoria avait créé une polémique en remettant en question les méthodes des entraîneurs français et notamment la formation joueurs tricolores, qu'il estime trop individualistes. Les techniciens de Ligue 1 avaient d'ailleurs été questionnés à ce sujet, et la plupart s'en étaient pris au président de l'OM pou cette sortie très remarquée. Toutefois, Longoria ne regrette en rien ces propos...

Pablo Longoria répond aux entraîneurs français !