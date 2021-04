Foot - OM

OM/OL : PSG, Super Ligue... Une énorme offre a été formulée à McCourt et Aulas !

Publié le 24 avril 2021 à 11h10 par D.M.

La Super Ligue a proposé à l’OM, l’OL et le RB Leipzig d’intégrer la compétition après les refus du PSG et du Bayern Munich.

« En tant qu'Américain ayant eu le privilège d'être dirigeant et propriétaire de clubs sur les deux continents, j'ai appris que la culture du sport en Europe est très différente de celle des Etats-Unis et qu'elle doit être respectée (...) C'est le moment de le transformer tout en restant fidèle aux valeurs fondamentales de la culture du football européen. Nous tous, à l'Olympique de Marseille, nous nous opposons fermement aux propositions formulées par quelques clubs pour créer une Super Ligue européenne. » Dans un communiqué, le propriétaire de l’OM, Frank McCourt, a montré sa ferme opposition au projet de la Super Ligue, une compétition créée par douze clubs européens afin de concurrencer la Ligue des champions. Pourtant, le club marseillais avait l’occasion d’intégrer cette ligue quasi-fermée.

L'OM a eu la possibilité d'intégrer la Super Ligue