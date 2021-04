Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vente, conférence de presse… La mise au point du clan Longoria !

Publié le 27 avril 2021 à 16h10 par T.M.

Ce mercredi, Pablo Longoria tiendra une conférence de presse. Une prise de parole qui n’a pas manqué de faire réagir les fans de l’OM, certains y voyant même le signe d’une future annonce de la vente du club. Mais dans l’entourage de l’Espagnol, on a souhaité mettre les choses au point.

Cela fait maintenant plusieurs mois que le dossier de la vente de l’OM anime l’actualité marseillaise. Et malgré les différents démentis, dont ceux de Frank McCourt, certains persistent à dire que le club phocéen changera prochainement de main et devrait être repris par les Saoudiens et Al-Walid Bin Talal. « L’OM est vendu, et l’officialisation est pour bientôt », lâchait dernièrement une source pour So Foot . Et si cette annonce tant attendue de la vente de l’OM était pour ce mercredi ?

« C’est sur-interprété »