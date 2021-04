Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta a pris une décision dans ce dossier prioritaire !

Publié le 27 avril 2021 à 14h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone serait proche de s’attacher les services d’Eric Garcia, le club catalan n’aurait pas l’intention de seulement recruter l’actuel joueur de Manchester City pour renforcer sa défense.

Le FC Barcelone aura de nombreux chantiers à combler au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. En effet, outre son secteur offensif où les profils d’Erling Haaland, de Sergio Agüero ou encore de Memphis Depay seraient ciblés, le club catalan aimerait également renforcer sa défense centrale. Il faut dire que Samuel Umtiti n’est désormais plus que l’ombre de lui-même, tandis que Clément Lenglet traverse une saison cauchemardesque et que Gerard Piqué semble connaitre un déclin. En ce sens, le FC Barcelone est annoncé sur les traces d’Eric Garcia, libre le 30 juin prochain de son contrat à Manchester City et qui pourrait donc arriver librement.

Le FC Barcelone voudrait un nouveau top défenseur central !