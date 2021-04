Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une décision fracassante bientôt prise pour l’avenir de Zidane ?

Publié le 27 avril 2021 à 15h00 par T.M.

Cette saison, Zinedine Zidane a réussi à sauver sa tête à plusieurs reprises. Toutefois, la fin de son aventure avec le Real Madrid serait imminente.

En cette fin de saison, les questions sont de plus en plus nombreuses concernant l’avenir de Zinedine Zidane. Malgré un contrat jusqu’en 2022 avec le Real Madrid, le Français pourrait ne pas continuer l’aventure. Un sujet sur lequel Zidane ne veut toutefois pas débattre pour le moment. « Mon avenir au Real Madrid ? C’est au jour le jour. Je me préoccupe de l’instant présent pas de qui sera dans un ou deux mois. Il faut bien finir la saison et après, nous parlerons », expliquait-il récemment. Dans quelques semaines, on devrait donc être fixé concernant l’avenir de Zidane, bien qu’une tendance forte se dégagerait à ce sujet…

Un divorce en fin de saison !