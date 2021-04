Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Alaba, Varane... Perez a déjà tout prévu !

Publié le 27 avril 2021 à 7h30 par D.M.

A la recherche de liquidités pour boucler plusieurs dossiers d'envergure, le Real Madrid ne devrait pas s'opposer au départ de Raphaël Varane cet été. Et pour pallier le possible départ de son défenseur français, Zinedine Zidane envisagerait déjà de se tourner vers Pau Torres ou Jules Koundé.

Cela fait maintenant plusieurs mois que l’avenir de Sergio Ramos est au cœur de l’actualité sportive en Espagne. Arrivé au Real Madrid en 2005, le défenseur n’a toujours pas prolongé son bail et un départ à la fin de la saison n’est pas exclu. A en croire les informations d’ AS , un autre joueur clé de Zinedine Zidane pourrait faire ses valises cet été. Recruté en 2011, Raphaël Varane aurait pris la décision de quitter le Real Madrid cet été, à un an de la fin de son contrat. Un départ qui pourrait faire les affaires du club espagnol.

Plusieurs dossiers déverrouillés grâce à Varane ?