Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé pourrait faire deux énormes victimes au Real Madrid !

Publié le 27 avril 2021 à 3h30 par A.M.

Priorité du Real Madrid, Kylian Mbappé semble toutefois trop cher pour les finances madrilènes. Gareth Bale et Raphaël Varane pourraient donc être sacrifiés.

« Si dans quelques années il faut un milliard pour signer Mbappé, pour une indemnité de transfert de 300M€ et lui verser un salaire de 60M€, d'où viendront-ils ? Au départ, il n'y a rien sans recettes. Le Real Madrid, par exemple, n'a que trois sources de revenus : la billetterie, la télévision et les sponsors. Dites-moi comment Madrid, qui est un club qui appartient à ses socios, peut rivaliser avec un club-Etat ? ». Florentino Pérez, président du Real Madrid, l'a récemment reconnu, sans la Super Ligue, le club merengue aura du mal à financer le transfert de Kylian Mbappé. Il va donc falloir vendre.

Varane et Bale sacrifiés pour recruter Mbappé ?