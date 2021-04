Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'aveu de Zinedine Zidane sur son avenir !

Publié le 26 avril 2021 à 13h00 par A.M.

Avant de disputer la demi-finale aller de la Ligue des Champions contre Chelsea mardi, Zinedine Zidane est revenu sur les débuts difficiles du Real Madrid dans la compétition qui auraient pu avoir un impact sur son avenir.

Le Real Madrid s'apprête à disputer une nouvelle demi-finale de Ligue des champions, contre Chelsea. Et pourtant, tout n'était pas très bien parti, au point que la qualification pour les huitièmes de finale a été très difficile à valider puisque la phase de poule avait commencé par une défaite contre le Shakthar Donetsk (2-3) avant un second revers quelques semaines plus tard contre les Ukrainiens (0-2). A ce moment-là, la qualification du Real Madrid était loin d'être acquise, et l'avenir de Zinedine Zidane semblait plus incertain que jamais.

«Que je me vois proche de la sortie ou non...»