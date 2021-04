Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, Arabie Saoudite... Cette nouvelle bombe sur la vente de l'OM !

Publié le 29 avril 2021 à 17h30 par Arthur Montagne

Malgré l'insistance de Pablo Longoria et Frank McCourt concernant la vente de l'OM, Thibaud Vézirian en a rajouté une couche, assurant que rien n'avait changé et que le club phocéen allait bel et bien être vendu.

La vente de l'OM est l'un des feuilletons de ces derniers mois. Il faut dire qu'il y a un an, Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi ont occupé l'espace médiatique afin de mettre en avant leur projet de rachat du club phocéen. Toutefois, le duo ayant été rapidement écarté, c'est un projet bien plus sérieux qui a commencé à voir le jour puisque Thibaud Vézirian n'a pas hésité à assurer que Frank McCourt avait accepté de vendre l'OM à Al-Walid bin Talal. Cependant, depuis cette information divulguée en février dernier, aucune officialisation n'a eu lieu. Mais surtout, les démentis se sont multipliés, à commencer par Frank McCourt. De passage à Marseille en mars pour annoncer de grands changements au sein de la direction de l'OM, le Bostonien n'a cessé de répéter que le club n'était pas en vente. Mercredi, à l'occasion d'une conférence de presse organisée par surprise, Pablo Longoria a d'ailleurs rapidement mis les choses au clair à ce sujet. « Depuis janvier, McCourt a dit qu’il ne vendait pas le club. Il a communiqué dans différents entretiens que le club n’était pas en vente. Il a dit aux supporters que le club n’est pas en vente. Dans mes discussions avec lui, on parle du futur. Il y a des intérêts des gens pour nous déstabiliser. Pour le moment, le club n’est pas en vente », confiait le président de l'OM.

«C’est grand soleil en mai à Marseille»