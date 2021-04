Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thibaud Vézirian persiste et signe pour la vente de l’OM !

Publié le 29 avril 2021 à 16h10 par T.M.

Après avoir annoncé la vente de l’OM, Thibaud Vézirian campe toujours sur ses positions et ce en dépit des démentis sur la Canebière.

Le feuilleton de la vente de l’OM n’en finit plus de faire faire parler. Toutefois, ce mercredi, en conférence de presse, Pablo Longoria a été très clair : le club phocéen n’est pas à vendre. « Depuis janvier, McCourt a dit qu’il ne vendait pas le club. Il a communiqué dans différents entretiens que le club n’était pas en vente. Il a dit aux supporters que le club n’est pas en vente. Dans mes discussions avec lui, on parle du futur. Il y a des intérêts des gens pour nous déstabiliser. Pour le moment, le club n’est pas en vente », assurait ainsi le président de l’OM devant les journalistes.

« Dormez tranquilles »