Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vente, McCourt... Longoria calme tout le monde !

Publié le 28 avril 2021 à 19h30 par Arthur Montagne

Depuis près d'un an, la vente de l'Olympique de Marseille ne cesse de faire parler. A tel point que plusieurs rumeurs circulent concernant la possibilité de voir Frank McCourt vendre le club à Al-Walid bin Talal. Toutefois, à l'OM, le ton est toujours le même et Pablo Longoria insiste : aucune vente n'est à l'ordre du jour.

Voilà désormais quasiment un an que la vente de l'OM est au cœur des rumeurs. D'abord peu sérieuses, elles ont pris de l'ampleur ces dernières semaines. En effet, le projet lancé par Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal étant rapidement tombé à l'eau, en février dernier, le journaliste Thibaud Vézérian assurait que l'OM était vendu. Frank McCourt ayant d'après lui accepté de vendre le club à Al-Walid bin Talal. Une information rapidement démentie par le Bostonien lui-même qui s'est rendu à Marseille au mois de mars. L'homme d'affaires américain a réalisé des changements importants en interne en remplaçant notamment Jacques-Henri Eyraud par Pablo Longoria à la présidence de l'OM. Un choix très fort que Frank McCourt justifiait par la nécessité de donner un nouveau souffle à son projet. Une ambition totalement contraire à une vente du club comme il l'a plusieurs fois répété.

Pour Bin Talal, les avis divergent

Mais cela n'a pas suffi à calmer les rumeurs puisque ces derniers jours, So Foot consacrait un reportage à ce dossier et avait notamment contacté une source qui se montrait sans équivoque : « L’OM est vendu, et l’officialisation est pour bientôt . » Toutefois, toujours rien d'officiel. Et pour cause, le journaliste de l’ AFP Emmanuel Barranguet refroidissait ce dossier, toujours pour So Foot : « Pour moi, d’après les sources qui m’ont parlé, pas trop loin d’Al Walid, il aurait dit non (...) Côté McCourt, on m’a dit non non non. Il est fort probable qu’il vende un jour, personnellement je ne crois pas à cette histoire de le garder dans sa famille, mais je ne pense pas que ce soit la bonne conjoncture pour vendre, entre la Covid-19 et des résultats mauvais, son produit est dévalué ». Un avis visiblement partagé par le journaliste anglais Ben Jacobs. « Mise à jour sur le rachat de Marseille. On m'a dit que le Prince Talal a maintenant mis fin à son intérêt pour l'OM. Il n'y aura pas d'accord saoudien. Les parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un prix malgré les discussions en cours depuis novembre dernier. Comme dans ma dernière mise à jour, McCourt n'est pas prêt à vendre à moins qu'une offre astronomique soit déposée. Le Prince Talal a une forte affinité avec l'OM, et a envisagé d'acheter le club à trois reprises. Mais la position de McCourt, "pas à vendre", est authentique. Les sources de Kingdom Holding (société d’investissements du prince saoudien Al-Walid ben Talal, NDLR) me disent que Talal n'a pas l'intention d'acheter un club étranger pour la vanité, seulement pour la valeur commerciale », écrivait-il sur son compte Twitter .

Face aux rumeurs, l'OM tient bon