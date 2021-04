Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La tendance se précise pour l’avenir de cet indésirable de Zidane !

Publié le 30 avril 2021 à 7h30 par H.G.

Alors que Dani Ceballos est actuellement en prêt à Arsenal jusqu’en fin de saison, le milieu espagnol pourrait avoir de nombreuses opportunités pour rebondir cet été s’il quitte le Real Madrid.

Depuis deux ans, Dani Ceballos évolue à Arsenal dans le cadre d’un prêt en provenance du Real Madrid. Seulement voilà, à désormais 24 ans, le droitier ne compte plus rester enfermé dans ce schéma de prêts et entend désormais être fixé dans un club sur le long terme. En ce sens, AS indique ce jeudi que malgré son rêve de s’imposer au Real Madrid, Dani Ceballos serait prêt à faire ses valises cet été dans le cadre d’un transfert pour s’inscrire dans un projet de manière durable. Et si cela venait à arriver, le natif d’Utrera ne manquerait pas d’options pour rebondir.

Dani Ceballos envisage son avenir en Liga… mais il n’écarte pas l’étranger !