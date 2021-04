Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente bien deux jolis coups !

Publié le 30 avril 2021 à 3h30 par A.M.

Bien décidé à réaliser un mercato ambitieux malgré des moyens limités, Pablo Longoria lorgne Arturo Vidal et Thiago Almada.

« Le vrai projet de Jorge va arriver la saison prochaine avec des nouveaux joueurs. C'est une saison d'adaptation, je ne veux pas parler de transition. Ma vision de Jorge est très positive, il a changé la dynamique, a donné de l'espoir et a donné beaucoup de confiance à tout le monde. Il vit le club, il est très intégré auprès des salariés ». Pablo Longoria l'a confié en conférence de presse mercredi, il compte bien renforcer l'effectif de Jorge Sampaoli afin qu'il puisse vraiment appliquer son projet de jeu. Dans cette optique, deux joueurs sont déjà ciblés.

L'OM suit bien Vidal et Almada