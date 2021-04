Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Draxler, prolongation… Ces précisions sur ce choix fort de Leonardo !

Publié le 30 avril 2021 à 7h45 par H.G.

Alors que le PSG aurait proposé une prolongation de contrat à Julian Draxler, ce retournement de situation pour l’avenir de l’Allemand serait avant tout causé par la situation économique délicate du club de la capitale.

« On a un peu moins parlé, mais je pense que c'est un joueur très important, on doit clarifier sa situation. Les dernières années, il a eu moins d'opportunités mais c'est un joueur quand même important pour le club ». Au micro de France Bleu , Leonardo avait annoncé la couleur il y a quelques semaines au sujet de l’avenir de Julian Draxler : oui, malgré plusieurs saisons décevantes, une prolongation du contrat de l’Allemand expirant le 30 juin prochain n’est pas à écarter. Et à en croire les informations de L’Equipe , le PSG serait maintenant passé à l’action en ce sens en lui formulant une offre pour un renouvellement d’un an de son bail, soit jusqu’en juin 2022.

La crise du Covid-19 ne serait pas étrangère à la volonté du PSG de prolonger Julian Draxler