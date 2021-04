Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Manchester City, le tournant des dossiers Mbappé et Neymar ?

Publié le 30 avril 2021 à 6h45 par Th.B.

Pourtant si proche de prolonger son contrat, Neymar pourrait décider de s’en aller en cas de nouvelle désillusion européenne avec le PSG à en croire la presse espagnole. Quid de Kylian Mbappé ?

Tout allait bien dans le meilleur des mondes. Le PSG avait chassait ses démons du Camp Nou de 2017 et la remontada en se qualifiant face au FC Barcelone pour les quarts de finale de la Ligue des champions puis ceux de Lisbonne plus récents en s’offrant le Bayern Munich pour valider son ticket pour le dernier carré de la compétition. Leonardo était passé au micro de Canal+ pour assurer samedi dernier que pour Neymar la situation était claire et qu’il n’y avait pas de pression, lui qui a trouvé un accord avec le PSG pour prolonger son contrat jusqu’en juin 2026 avec une année supplémentaire en option. Pour Kylian Mbappé, le directeur sportif du PSG reconnaissait que la situation était différente mais qu’il n’y avait pas le feu non plus et que la priorité était au sprint final. Mais mercredi, le PSG n’a pas su prendre le meilleur du Manchester City de Pep Guardiola. Un match qui pourrait tout changer.

En cas d’échec en C1, des départs de Neymar et de Mbappé ?